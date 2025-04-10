Четверг, 10 апреля, 2025
1 C
Киев
type here...
Спорт
Время чтения 1 мин.

Три «десятки» Левандовски: форвард «Барселоны» дублем в ворота бывшего клуба установил рекорд Лиги чемпионов

Три "десятки" Левандовски: форвард "Барселоны" дублем в ворота бывшего клуба установил рекорд Лиги чемпионов

Польский нападающий Роберт Левандовски, оформив дубль в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», не только помог «Барселоне» сделать уверенный шаг к полуфиналу. Он также установил уникальное личное достижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta.

Левандовски стал первым игроком в истории ЛЧ, который забивал по 10 голов за сезон в составе трех разных клубов. Ранее это ему удавалось в дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии». Теперь — в «Барселоне».

Сезоны Левандовски с 10 голами в ЛЧ:

В этом розыгрыше ЛЧ Левандовски оформил дубль уже в пятый раз. Ранее он дважды отмечался в ворота «Янг Бойз» (5:0), «Црвены Звезды» (5:2), «Бреста» (3:0) и «Бенфики» (5:4). Еще один гол польский форвард забил в матче против «Баварии» (4:1).

Кроме того, второй мяч в ворота «Боруссии» в четвертьфинальном поединке ЛЧ стал для поляка 99-м в составе «Барселоны» во всех турнирах. До этого отметки в 100 голов он уже достигал, выступая за «Боруссию» Д (103) и «Баварию» (344 гола).

После вчерашнего дубля Левандовски довел свой общий показатель в Лиге чемпионов до 105 голов. Таким образом, польский нападающий уверенно удерживает третью позицию в списке лучших снайперов в истории турнира. Выше него только Криштиану Роналду (140 голов) и Лионель Месси (129).

Горячее за неделю

Спорт

Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

0
Лидер сборной Украины...
Экономика

Посол США Бринк не вспомнила РФ, комментируя ракетный удар по Кривому Рогу.

0
Накануне вечером, 4 апреля, армия Путина совершила атаку баллистической...
Спорт

Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3

0
Украинские военные уничтожили...
Статьи

ТОП-15 сленговых слов современной молодежи

0
Молодежный язык, англицизм и сленг – непременная составляющая...
Спорт

Лидеры «отстрелялись»: «Шахтер» с разгромом дожал «Верес» в заключительном матче дня в УПЛ

0
Донецкий "Шахтер" оказался...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как семьям ветеранов получить льготы на коммуналку: объяснение юриста
Следующая статья
Полезно ли спать без подушки детям: мифы и факты

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Мишель Андраде раскрыла стоимость своей бьюти-рутины: на чем не экономит звезда

0
Мишель Андраде поделилась своим бьюти-распорядком, на который каждое...

Робби Уильямс признался, что из-за препаратов для похудения у него диагностировали «болезнь мореплавателей»

0
Известный британский певец поделился историей о серьезных проблемах...

Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 4 апреля

0
Сегодня в Киеве и области отключений электроэнергии для бытовых...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.