Три «десятки» Левандовски: форвард «Барселоны» дублем в ворота бывшего клуба установил рекорд Лиги чемпионов

Польский нападающий Роберт Левандовски, оформив дубль в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», не только помог «Барселоне» сделать уверенный шаг к полуфиналу. Он также установил уникальное личное достижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta.

Левандовски стал первым игроком в истории ЛЧ, который забивал по 10 голов за сезон в составе трех разных клубов. Ранее это ему удавалось в дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии». Теперь — в «Барселоне».

Сезоны Левандовски с 10 голами в ЛЧ:

В этом розыгрыше ЛЧ Левандовски оформил дубль уже в пятый раз. Ранее он дважды отмечался в ворота «Янг Бойз» (5:0), «Црвены Звезды» (5:2), «Бреста» (3:0) и «Бенфики» (5:4). Еще один гол польский форвард забил в матче против «Баварии» (4:1).

Кроме того, второй мяч в ворота «Боруссии» в четвертьфинальном поединке ЛЧ стал для поляка 99-м в составе «Барселоны» во всех турнирах. До этого отметки в 100 голов он уже достигал, выступая за «Боруссию» Д (103) и «Баварию» (344 гола).

После вчерашнего дубля Левандовски довел свой общий показатель в Лиге чемпионов до 105 голов. Таким образом, польский нападающий уверенно удерживает третью позицию в списке лучших снайперов в истории турнира. Выше него только Криштиану Роналду (140 голов) и Лионель Месси (129).