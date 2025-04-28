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Бой Усик – Дюбуа официально назначен на 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе
Бой Усик – Дюбуа официально назначен на 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли". За какие титулы будут бороться боксеры.
Спорт
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Усик — Дюбуа: утверждены дата и место боя за титул абсолютного чемпиона

Украинский боксёр Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на DAZN.

Поединок состоится 19 июля 2025 года на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будут стоять титулы WBA, WBC, WBO, а также IBF.

Усик выставит на бой свои чемпионские пояса, а Дюбуа выйдет на ринг в статусе обладателя титула IBF. Победитель вновь объединит все главные пояса в тяжёлой весовой категории, впервые с мая прошлого года.

Александр Усик стал абсолютным чемпионом после победы над Тайсоном Фьюри, одержав верх раздельным решением судей. Тогда он объединил титулы WBA, WBO, IBF и WBC. Однако позже украинец был вынужден отказаться от пояса IBF из-за обязательной защиты, и титул перешёл к Дюбуа после его победы над Энтони Джошуа.

Последний бой Усика прошел 21 декабря 2024 года против Фьюри, где он защитил три своих титула. В то же время Дюбуа должен был встретиться с Джозефом Паркером, но снялся с боя из-за болезни

После официального объявления о реванше оба спортсмена прокомментировали предстоящий бой. Слова боксёров приводит издание The Ring.

Александр Усик поблагодарил Бога за возможность снова бороться за звание абсолютного чемпиона и выразил благодарность Дюбуа за сохранение пояса IBF:

«Благодарен Богу за шанс снова драться за абсолют. Спасибо Даниэлю за то, что присматривал за моим поясом. Теперь я его верну.»

Даниэль Дюбуа выразил уверенность в своих силах:

«Я должен был победить в первом бою, но судьи решили иначе. На этот раз я не допущу ошибок. Я стал сильнее и опаснее, и Усик это почувствует 19 июля.

Для Александра Усика бой 19 июля станет четвёртым в Великобритании и вторым на стадионе «Уэмбли». Впервые он дрался в Манчестере в 2018 году, победив Тони Белью нокаутом. Затем, уже в тяжёлом весе, Усик выиграл бой у Дерека Чисоры в Лондоне. В сентябре 2021 года украинец одержал знаменитую победу над Энтони Джошуа на стадионе «Тоттенхэм».

Даниэль Дюбуа провёл два боя на «Уэмбли» — против Ричарда Ларти в 2019 году и Энтони Джошуа в 2024 году. Оба поединка британец завершил досрочно нокаутами.

Букмекеры считают Усика явным фаворитом в предстоящем бою. Коэффициенты на его победу варьируются от 1,11 до 1,15, тогда как вероятность победы Дюбуа оценивается коэффициентами от 7,00 до 9,50.

Бой Усик – Дюбуа обещает стать одним из самых ярких событий в мире бокса 2025 года.

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