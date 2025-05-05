Понедельник, 5 мая, 2025
15.4 C
Киев
type here...
Фёдор Черкашин оценил поведение Дюбуа, дал прогноз на реванш с Усиком и назвал ключевые риски для британца перед боем 19 июля в Лондоне.
Фёдор Черкашин оценил поведение Дюбуа, дал прогноз на реванш с Усиком и назвал ключевые риски для британца перед боем 19 июля в Лондоне.
Спорт
Время чтения 1 мин.

Усик победит Дюбуа: прогноз и ожидания от боя 19 июля

Украинско-польский боксер и чемпион мира по версии WBC International Федор Черкашин поделился своими ожиданиями от второго боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

В комментарии РБК-Украина он оценил действия британца на дуэли взглядов, разобрал его стиль и дал прогноз на исход поединка.

Черкашин считает, что потасовка во время дуэли взглядов была сознательной провокацией со стороны Дюбуа. Он назвал это попыткой сломать Усика психологически ещё до начала боя. По словам боксера, на Александра такие приёмы не действуют, а в моменте вышел из себя скорее сам Дюбуа.

Также Черкашин отметил, что британский боксер выйдет на реванш с усиленной мотивацией, поскольку стремится доказать, что удар в первом бою не был нарушением правил. При этом он предположил, что сам Дюбуа осознаёт, что удар пришёлся ниже пояса, но на публике продолжает настаивать на обратном. Именно это желание реванша, по мнению чемпиона, придаст бою дополнительную эмоциональную напряжённость.

Федор подчеркнул, что у Дюбуа есть только один шанс — это активная агрессия в начале поединка. Он объяснил, что британец не станет тянуть бой на всю дистанцию, а попытается оказывать давление с первых раундов, работать корпусом и искать удары по туловищу. Однако Черкашин напомнил, что Усик отлично контролирует ритм боя и умеет грамотно двигаться, что создаст серьёзные трудности для соперника.

Говоря о сильных и слабых сторонах британца, боксер назвал его главным преимуществом мощный взрывной удар. Среди минусов он выделил неопытность, слабую психологическую устойчивость и неидеальную защиту. Усик, по его мнению, умеет использовать такие уязвимости.

В прогнозе на бой Черкашин отметил, что Усик действует с холодной головой и способен переломить ход встречи. Он предполагает, что поединок завершится после шестого раунда — либо остановкой, либо решением судей. При этом он напомнил, что в супертяжёлом весе один точный удар может изменить всё.

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Это будет официальный реванш после их первой встречи в 2023 году. Тогда Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде, но в пятом раунде произошёл спорный момент с ударом ниже пояса от Дюбуа. Этот эпизод стал поводом для апелляции со стороны британской команды.

В реванше Усик поставит на кон титулы WBA, WBC и WBO. Дюбуа выйдет на бой в статусе обладателя пояса IBF. Победитель объединит все чемпионские титулы в супертяжёлом весе.

Ранее мы писали о том, что утверждены дата и место боя Усик — Дюбуа за титул абсолютного чемпиона.

Горячее за неделю

Экономика

Безопасно ли хранить все деньги на карточке и не снимать наличку

0
Можно ли хранить все деньги на карточке: плюсы и риски, советы по безопасности, когда иметь наличные и как правильно распределить средства.
Статьи

Всё о кальяне: когда он появился, зачем его курят и есть ли от него польза

0
Кальян: история появления, зачем его курят, в чём заключается польза и какие опасности скрывает ароматный дым при частом употреблении.
Статьи

Почему одни самолёты подъезжают к рукаву, а с других пассажиров забирает автобус

0
Почему одни самолёты подъезжают к рукаву, а другие — обслуживаются автобусом? Объясняем, от чего это зависит: рейс, авиакомпания, логистика.
Статьи

Как почистить серебро в домашних условиях

0
Как почистить серебро в домашних условиях: сода, фольга, паста, натуральные средства. Удаление налёта с украшений и способы ухода.
Статьи

Можно ли беременным спать на животе: факты и реальность

0
Можно ли спать на животе при беременности: что говорят врачи, риски в разные триместры и советы для комфортного и безопасного сна.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Skype прекратил прекратил работу: что будет с аккаунтами и переписками

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

К чему снятся змеи: толкование сна по авторитетным сонникам

0
К чему снятся змеи: подробное толкование по Миллеру, Фрейду и цвету змеи. Что означает укус, нападение или множество змей во сне.

Выключил утюг или нет: психическое расстройство или просто волнение

0
Синдром невыключенного утюга или просто волнение: как отличить нормальную тревогу от проблемы, советы по преодолению навязчивых мыслей.

Почему болит тазобедренный сустав и как снизить неприятные ощущения

0
Боль в тазобедренном суставе ухудшает качество жизни. Узнайте причины появления боли и эффективные способы снижения неприятных ощущений.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.