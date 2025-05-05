Украинско-польский боксер и чемпион мира по версии WBC International Федор Черкашин поделился своими ожиданиями от второго боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

В комментарии РБК-Украина он оценил действия британца на дуэли взглядов, разобрал его стиль и дал прогноз на исход поединка.

Черкашин считает, что потасовка во время дуэли взглядов была сознательной провокацией со стороны Дюбуа. Он назвал это попыткой сломать Усика психологически ещё до начала боя. По словам боксера, на Александра такие приёмы не действуют, а в моменте вышел из себя скорее сам Дюбуа.

Также Черкашин отметил, что британский боксер выйдет на реванш с усиленной мотивацией, поскольку стремится доказать, что удар в первом бою не был нарушением правил. При этом он предположил, что сам Дюбуа осознаёт, что удар пришёлся ниже пояса, но на публике продолжает настаивать на обратном. Именно это желание реванша, по мнению чемпиона, придаст бою дополнительную эмоциональную напряжённость.

Федор подчеркнул, что у Дюбуа есть только один шанс — это активная агрессия в начале поединка. Он объяснил, что британец не станет тянуть бой на всю дистанцию, а попытается оказывать давление с первых раундов, работать корпусом и искать удары по туловищу. Однако Черкашин напомнил, что Усик отлично контролирует ритм боя и умеет грамотно двигаться, что создаст серьёзные трудности для соперника.

Говоря о сильных и слабых сторонах британца, боксер назвал его главным преимуществом мощный взрывной удар. Среди минусов он выделил неопытность, слабую психологическую устойчивость и неидеальную защиту. Усик, по его мнению, умеет использовать такие уязвимости.

В прогнозе на бой Черкашин отметил, что Усик действует с холодной головой и способен переломить ход встречи. Он предполагает, что поединок завершится после шестого раунда — либо остановкой, либо решением судей. При этом он напомнил, что в супертяжёлом весе один точный удар может изменить всё.

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Это будет официальный реванш после их первой встречи в 2023 году. Тогда Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде, но в пятом раунде произошёл спорный момент с ударом ниже пояса от Дюбуа. Этот эпизод стал поводом для апелляции со стороны британской команды.

В реванше Усик поставит на кон титулы WBA, WBC и WBO. Дюбуа выйдет на бой в статусе обладателя пояса IBF. Победитель объединит все чемпионские титулы в супертяжёлом весе.

Ранее мы писали о том, что утверждены дата и место боя Усик — Дюбуа за титул абсолютного чемпиона.