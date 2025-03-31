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Криштиану Роналду может вернуться в «Реал Мадрид» для участия в Клубном чемпионате мира. Его контракт с «Аль-Насром» заканчивается в 2025 году, и он может стать свободным агентом.
Криштиану Роналду может вернуться в «Реал Мадрид» для участия в Клубном чемпионате мира. Его контракт с «Аль-Насром» заканчивается в 2025 году, и он может стать свободным агентом.
Спорт
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Вернется ли Роналду в «Реал» для участия в Клубном чемпионате мира?

Португальский нападающий Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал» для участия в обновленном Клубном чемпионате мира, так как его нынешняя команда, «Аль-Наср», не прошла отбор на этот турнир. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на Sky Sports.

ФИФА откроет специальное трансферное окно с 1 по 10 июня, которое будет действовать во время проведения Клубного чемпионата мира в США. Это окно позволит клубам подписать краткосрочные контракты с игроками для участия в турнире. После его завершения футболисты смогут покинуть свои клубы.

Таким образом, Роналду может подписать контракт с «Реалом» и принять участие в турнире. После этого клуб не будет продлевать соглашение с португальцем, и он станет свободным агентом, так как его контракт с «Аль-Насром» истекает в июне 2025 года.

В текущем сезоне Роналду провел 33 матча за «Аль-Наср», забив 28 голов и отдав 4 ассиста. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

Что касается обновленного Клубного чемпионата мира, то ФИФА решила изменить формат турнира. Вместо 7 команд теперь участие примут 32 клуба, среди которых 12 команд из Европы, 4 из Африки, 4 из Азии, 4 из Северной Америки, 6 из Южной Америки, 1 из Океании и хозяева турнира.

Отбор на турнир будет зависеть от выступлений команд в таких турнирах, как Лига чемпионов и Кубок Либертадорес. Ожидается участие таких клубов, как «Реал Мадрид», «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ» и другие. Турнир будет проходить в формате с групповыми этапами и плей-офф.

Ранее мы писали, что Роналду могут вернуть в Реал ради великой цели.

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