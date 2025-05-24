Максим Криппа, известный как владелец киберспортивной команды NAVI, гостиницы «Украина» и бизнес-центра «Парус», расширяет портфель активов. Он получает контроль над Международным выставочным центром (МВЦ) в Киеве — крупнейшим выставочным комплексом страны. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Канал 24

Антимонопольный комитет Украины одобрил сделку, в рамках которой кипрская компания Citadel Ventures Cyprus Limited, конечным бенефициаром которой является Максим Криппа, получит право приобрести A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd. Эта компания владеет 50,04% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Международный выставочный центр».

Среди других совладельцев МВЦ значатся Анатолий и Виктор Ткаченко, а также венчурный фонд Asborn, бенефициаром которого является Марина Дорохина, дочь девелопера Вагифа Алиева.

По итогам 2024 года выручка Международного выставочного центра выросла на 71,4%, достигнув 83 миллионов гривен. Согласно информации на официальном сайте компании, общая площадь комплекса составляет более 73 тысяч квадратных метров, из которых почти 39 тысяч приходится на выставочные залы. Это делает МВЦ крупнейшей выставочной площадкой Украины.

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