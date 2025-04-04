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Встреча «коалиции решительных». Для чего Европа отправила в Киев делегацию военных

Встреча "коалиции решительных". Для чего Европа отправила в Киев делегацию военных

Британские военные (фото: Getty Images)

Сегодня, 4 апреля, в Украину прибывает делегация военных из стран «коалиции решительных». В нее входят европейские государства, которые в будущем готовы направить свои вооруженные контингенты в Украину.

РБК-Украина рассказывает, чего ожидать от этого визита, и о чем еще – кроме отправки контингента – Украина будет говорить с европейскими военными.

Содержание

  • Контингент и планы поддержки
  • Окончательный формат миссии под вопросом

Контингент и планы поддержки

Хотя в обсуждении будущей миссии участвуют десятки стран, в Киев прибывает «узкий круг», включая Францию и Великобританию, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, как автор идеи с контингентом, заявлял, что речь идет о так называемых «силах поддержки», которые могли бы быть развернуты после достижения перемирия.

«Эти «силы поддержки» не должны заменить миротворческие войска на линии соприкосновения или сильную и крепкую украинскую армию», – сказал Макрон 26 марта. Но миссия предусматривает долгосрочное присутствие в определенных стратегических точках на территории Украины по согласованию с Киевом. Задача контингента – обеспечить сдерживание потенциальной агрессии со стороны России.

По словам Зеленского, обсуждаются не только присутствие контингента и будущее развитие украинских вооруженных сил и их роль в обеспечении европейской безопасности. «Это очень важно, как будет выглядеть будущее украинской армии как часть безопасности всего континента», – сказал Зеленский.

Как сообщил Макрон, делегация также должна определить, какими должны быть параметры Вооруженных сил Украины в будущем.

«Какая армия, какая морская мощность, какая мощность воздушных сил, какой формат, то есть по размеру, количеству солдат, с каким оборудованием, чтобы иметь возможность ответить на возможную российскую агрессию и сдержать успех такой агрессии», – сообщил Макрон 27 марта. Это нужно, чтобы европейские страны имели возможность планировать размеры помощи, и чтобы уточнить взносы каждой из стран из «коалиции решительных» на будущее.

Окончательный формат миссии под вопросом

Отправка контингента в Украину активно обсуждается уже несколько месяцев на уровне дипломатических ведомств. 27 марта в Париже по этому вопросу состоялся саммит на уровне лидеров государств.

Но как писало РБК-Украина, до сих пор обсуждаются различные варианты миссии. В значительной степени выбор того или иного формата будет зависеть от формата перемирия с Россией. Ведь достижение перемирия является абсолютно необходимой предпосылкой для введения контингента – иначе никакие европейские военные в Украине не появятся.

Однако уже сейчас есть ряд технических и логистических вопросов, которые можно прорабатывать, сказал РБК-Украина аналитик, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

«Есть вопросы, например, прикрытия с воздуха, то есть с каких европейских аэродромов смогут взлетать европейские самолеты. И, соответственно, это все нужно высчитывать и прорабатывать – именно техническую сторону», – отметил в комментарии изданию Чаленко.

Кроме того, речь может идти о возможном переносе подготовки украинских подразделений из Европы на территорию Украины с участием европейских инструкторов. И наконец, никакие такие визиты не обходятся без разговоров о неотложной помощи Украине.

«Речь идет об усилении поддержки здесь и сейчас. Этот визит следует рассматривать в русле заявлений президента Зеленского о возможности активизации наступления на трех направлениях, касающихся Харьковщины, Сумщины и Запорожья», – сказал Чаленко.

Но ключевым в этой ситуации остается способность США принудить Россию к прекращению огня и устойчивому перемирию. Если этого не будет, разговоры о европейской миссии в Украине так и останутся разговорами.

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