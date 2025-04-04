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Вы никогда не поверите, что произойдет, если съесть проросший картофель

Вы никогда не поверите, что произойдет, если съесть проросший картофель

Можно ли есть пророщенный картофель (фото: Freepik)

Пророщенный картофель часто вызывает сомнения относительно безопасности его употребления. Некоторые считают, что он может быть токсичным, другие же уверены, что небольшие ростки не представляют угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.

Почему прорастает картофель

Когда температура воздуха начинает подниматься, то картофель начинает прорастать. Бульби до весны сохраняют излишки питательных веществ, чтобы потом превратить их в энергию, которая нужна для роста.

Картофель — питательный и универсальный овощ. Она вкусна в любом виде — жареная или пюре. Овощ содержит два вида гликоалкалоидов, оба природные токсины, которые называются соланином и чаконином.

Зеленый оттенок на самом деле происходит от хлорофилла, который не является токсичным, но его зеленый цвет является хорошим признаком того, что есть избыток концентрации гликоалкалоидов.

По мере старения или неправильного хранения на картофеле могут появиться ростки и зеленые пятна. Если ростков нет, вы можете использовать изменение цвета как индикатор порчи. Если кожура выглядит зеленоватой или есть ростки, то нужно будет удалить ростки или выбросить целую картофелину, в зависимости от тяжести.

Почему опасно есть пророщенную картошку

Проращивание означает, что уровень токсинов слишком высок и картофель больше не безопасен для потребления.

Врач-токсиколог Эндрю Столбаха рассказал, что гликоалкалоиды в проросшем картофеле могут вызвать некоторые довольно неприятные симптомы — желудочно-кишечные расстройства, а именно судороги, диарею, тошноту и рвоту.

Обычно симптомы появляются в течение нескольких часов, но в некоторых случаях это может длиться до суток.

Как уменьшить токсичность

В конце концов, лучший способ защитить себя — выбросить картофель, на котором есть зеленые вкрапления или ростки. Также можно попробовать удалить их острым ножом и приготовить оставшийся картофель.

Эти природные химические вещества не удаляются во время жарки, запекания или кипячения. Срезание ростков и зеленой кожуры уменьшит влияние, но не уничтожит его.

Как хранить картофель, чтобы избежать прорастания

Картофель следует хранить в прохладном темном месте и держите подальше от лука, который выделяет газы и может вызвать более быстрое прорастание картофеля.

Храните картофель в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте, например в кладовке или шкафу. Избегайте высоких температур, держите их подальше от кухонных приборов.

Избыточное воздействие света вызывает накопление соланина, который окрашивает кожу в зеленый цвет.

Стоит также отметить, что не следует класть картофель в холодильник или морозилку перед приготовлением. Более низкие температуры приводят к тому, что картофельный крахмал превращается в сахар, что приводит к сладкому вкусу и изменению цвета во время варки.

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