Украина получит рекордную помощь от «Рамштайна»: объявлена сумма

Иллюстративное фото: Украина получит рекордную помощь от «Рамштайна» (Getty Images)

Во время сегодняшнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявлена поддержка Киеву в размере более чем 21 млрд евро (23.85 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Британии Джона Гили во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

«Новая помощь в рамках «Рамштайновской» группы, объявленная сегодня (11 апреля, — ред.), превышает 21 млрд евро. Это рекордная поддержка в военной помощи Украине«, — заявил Гили.