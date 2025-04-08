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Украинцев приглашают присоединиться к Международному Марафону Героев: о чем речь

Украинцев приглашают присоединиться к Международному Марафону Героев: о чем речь

Присоединиться к Международному Марафону Героев можно из любого уголка мира (фото: Getty Images)

Украинцев со всех уголков мира приглашают присоединиться к уникальному Международному Марафону Героев, который будет проходить в онлайн формате. Офлайн мероприятие состоится 13 апреля в одном из городов под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал проекта.

Когда состоится Марафон Героев онлайн

Некоторые считают начало войны с РФ от 24 февраля 2022 года, однако на самом деле все началось с оккупации Донбасса и Крыма еще в 2014 году. Сопротивление агрессору украинцы мужественно оказывают уже на протяжении 11 лет.

Сейчас как никогда важно продемонстрировать всему миру силу и единство, поэтому украинцев со всех уголков мира приглашают присоединиться к Международному Марафону Героев.

Мероприятие будет проходить онлайн — в течение 12-14 апреля 2025 года.

Статистику марафона будет контролировать команда Национального реестра рекордов Украины.

Фактически марафон продлится почти двое суток, ведь 13 апреля наступает в Австралии на 9 часов раньше, чем в Киеве (когда в Украине еще 12 апреля), а заканчивается этот день в Америке на 10 часов позже (когда в Украине будет уже 14 апреля). Поэтому забег условно начнется в Сиднее, а закончится в Лос-Анджелесе.

Где можно пробежать Марафон офлайн

Принять участие в Международном Марафоне Героев офлайн (физически) можно будет в городе Ирпень — на набережной.

Мероприятие состоится в воскресенье, 13 апреля 2025 года, и продлится с 10:00 до 14:00.

Событие будет организовано при содействии:

Во время марафона на Ирпенской набережной состоится также концерт с участием звезд украинской сцены и телевидения.

Гостей Марафона поздравят: Анатолий Анатолич, Николай Матросов, группа «Авиатор», Александр Педан, группа «Карта мира», Вадим Олейник, Дима Бабак, Аня Добрыднева, Тони Тунайт, Дядя Вадя, Позитив, Денис Мусаев.

Ведущий мероприятия — Андрей Джеджула.

Среди официальных гостей мероприятия:

Чем важна акция «Бегу за Героя»

Во время марафона будет проведена акция «Бегу за Героя», в рамках которой волонтеры пробегут дистанцию вместо Героя, который погиб, защищая Украину, в футболке с его именем и позывным.

Цель этой акции — напомнить о подвигах наших Героев и увековечить их память.

Заказать футболку с именем погибшего друга или родственника можно у партнеров мероприятия.

Украинцев приглашают присоединиться к Международному Марафону Героев: о чем речь

Футболка «Бегу за Героя» (скриншот: mug.kiev.ua)

Важно, что вся прибыль от продажи будет передана на поддержку:

Какова цель Международного Марафона Героев

Международный Марафон Героев имеет целью установить мировой рекорд по количеству участников в одном забеге (приобщив к мероприятию более 50 тысяч человек) и зафиксировать его в «Книге рекордов Украины», а также:

Украинцев приглашают присоединиться к Международному Марафону Героев: о чем речь

Предыдущий подобный рекорд Украины (иллюстрация: ukrainian.run)

Как присоединиться к Марафону Героев онлайн

Для того чтобы присоединиться к Международному Марафону Героев, нужно:

Каждый из участников получит электронный сертификат об участии и установлении рекорда.

Между тем те, кто сделают донаты на определенную сумму, смогут получить также электронную медаль (Blockchain Token) и физическую награду — медаль за участие в Марафоне.

Украинцев приглашают присоединиться к Международному Марафону Героев: о чем речь

Памятные награды для участников Международного Марафона Героев (скриншот: ukrainian.run)

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