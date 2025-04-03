Украинка покорила Гран-При по художественной гимнастике и стала абсолютной чемпионкой

Украинские гимнастки триумфально выступили на Гран-При в Тье, завоевав 9 медалей. Гимнастка Таисия Онофрийчук стала абсолютной победительницей, завоевав сразу 5 золотых наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Во французском Тье состоялся третий этап Гран-При по художественной гимнастике. Украину на соревнованиях представляли три спортсменки в индивидуальных выступлениях и сборная команда в групповых упражнениях.

«В целом украинские грации получили 9 медалей!», — заявили в НОК.

Таисия Онофрийчук стала абсолютной победительницей соревнований, получив золото в многоборье и всех отдельных видах программы: упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Гимнастка Полина Карика завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем, а также получила две бронзовые награды — в многоборье и упражнениях с булавами.

Тем временем сборная Украины в составе Полины Городничей, Валерии Переметы, Киры Ширикиной, Надежды Юриной, Александры Ющак и Лейлы Юсифзаде завоевала серебряную медаль в групповых упражнениях с 5 лентами.