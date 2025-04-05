Воскресенье, 6 апреля, 2025
4.3 C
Киев
type here...
Спорт
Время чтения 1 мин.

Украинская гимнастка стала лучшей на Кубке мира в Болгарии

Украинская гимнастка стала лучшей на Кубке мира в Болгарии

Украинка победила в индивидуальном многоборье на стартовом этапе Кубка мира в Софии по художественной гимнастике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.

С 4 по 6 апреля в столице Болгарии Софии проходит стартовый этап Кубка мира по художественной гимнастике в рамках нового сезона соревнований. Украину на турнире представляют две гимнастки в индивидуальном зачете и сборная команда в групповых упражнениях.

В индивидуальном многоборье победу завоевала Таисия Онофрийчук — участник Олимпийских игр в Париже. Она опередила ближайшую соперницу из Болгарии на 3,8 балла и впервые в карьере завоевала золотую награду на этапе Кубка мира.

Это уже четвертая подряд победа 16-летней украинки в многоборье в этом сезоне — ранее она трижды выигрывала «золото» на этапах Гран-при.

Финалы в отдельных упражнениях пройдут завтра, 6 апреля.

Горячее за неделю

Общество

Кто сегодня празднует день ангела 31 марта 2025 года? Советы и поздравления

0
День ангела 31 марта 2025 года: кто празднует, какие имена и покровители, советы по поздравлениям и подаркам. Как правильно отметить этот день.
Экономика

Как искусственный интеллект может помочь в прогнозировании и управлении вспышками птичьего гриппа

0
Использование ИИ для прогнозирования и мониторинга птичьего гриппа, в...
Спорт

Зеленский сделал новое заявление о ВСУ в Курской области: сдерживают 64 тысячи россиян

0
Российская Федерация хочет вытеснить...
Статьи

Осторожно: эти вещи могут задержать ваш багаж в сканере аэропорта

0
Ожидание багажа на ленте в аэропорту может казаться...
Статьи

Как навсегда удалить волосы на ногах: 10 безопасных способов

0
Узнайте о 10 безопасных способах навсегда удалить волосы на ногах. В статье рассматриваются различные методы эпиляции и депиляции, включая лазерную эпиляцию, шугаринг и другие.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Прогноз погоды на 6 апреля 2025 года для различных регионов Украины
Следующая статья
День ангела Павла 6 апреля: история, значение имени и празднование

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Cколько стоит биткоин, Ethereum, TRON и Tether 5 апреля 2025 года

0
Курс биткоина, Ethereum, TRON и Tether на 5 апреля 2025 года. Узнайте о текущем состоянии криптовалютного рынка и динамике изменений за последнюю неделю.

Как правильно выплачивать кредит: 8 правил быстрой выплаты займов

0
Как правильно выплачивать кредит: 8 правил быстрой и выгодной выплаты кредита. Советы для украинцев по снижению долговой нагрузки и экономии на процентах.

Даниэль Салем взял отпуск в ВСУ, чтобы вести «Взвешенных и счастливых»

0
Этой осенью популярное шоу «Взвешенные и счастливые» возвращается...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.