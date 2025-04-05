Украинская гимнастка стала лучшей на Кубке мира в Болгарии

Украинка победила в индивидуальном многоборье на стартовом этапе Кубка мира в Софии по художественной гимнастике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.

С 4 по 6 апреля в столице Болгарии Софии проходит стартовый этап Кубка мира по художественной гимнастике в рамках нового сезона соревнований. Украину на турнире представляют две гимнастки в индивидуальном зачете и сборная команда в групповых упражнениях.

В индивидуальном многоборье победу завоевала Таисия Онофрийчук — участник Олимпийских игр в Париже. Она опередила ближайшую соперницу из Болгарии на 3,8 балла и впервые в карьере завоевала золотую награду на этапе Кубка мира.

Это уже четвертая подряд победа 16-летней украинки в многоборье в этом сезоне — ранее она трижды выигрывала «золото» на этапах Гран-при.

Финалы в отдельных упражнениях пройдут завтра, 6 апреля.