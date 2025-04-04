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Спорт
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«Украину не хотят видеть»: Шевченко шокировал причиной поражения в выборах в Исполком УЕФА

"Украину не хотят видеть": Шевченко шокировал причиной поражения в выборах в Исполком УЕФА

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал комментарий по поводу поражения на выборах в Исполнительный комитет УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УАФ.

Андрей Шевченко в своем заявлении выразил поблагодарил всех, кто его поддержал в процессе выборов в Исполнительный комитет УЕФА. В частности, бывший тренер сборной упомянул региональные ассоциации, которые выдвинули его на выборы. Отдельно, Андрей Николаевич высказался по поводу ситуации с выборами УЕФА, вспомнив,

«На протяжении всей жизни и карьеры я руководствуюсь главным принципом — спортивным. Я привык бороться честно, открыто и прозрачно. Я из футбола и я о футболе.

Однако, к сожалению, в последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА. Это подтвердилось дальнейшими событиями на самом Конгрессе», — заявил президент УАФ.

"Украину не хотят видеть": Шевченко шокировал причиной поражения в выборах в Исполком УЕФА

Фото: Андрей Шевченко (uaf.ua)

Напомним, Андрей Шевченко занял 4 место из 5 возможных во время выборов в Исполнительный комитет УЕФА. Представитель Украины получил лишь 14 голосов от стран-ассоциаций.

Зато первое место на выборах получил представитель Испании Абал Рафаэл Лузан. Вторым был израильтянин Моше Зуарес. Третьим был представитель Мальты, а последнее место на выборах занял латвиец.

Скандал в УЕФА

На 49-м конгрессе УЕФА, который состоялся в Белграде, была почтена память российских футболистов, тренеров и судей, которые умерли в 2024 году. Среди них был Алексей Бугаев, бывший футболист сборной России. После завершения карьеры в 2010 году, в сентябре 2024 года Бугаева приговорили к 9 годам колонии за попытку сбыта наркотиков, а в конце декабря стало известно о его гибели на фронте.

В ответ на это, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) обратился к европейским футбольным ассоциациям и УЕФА с официальным письмом, в котором отметил недопустимость и нецелесообразность обсуждения возможного возвращения представителей России к международным соревнованиям во время продолжающейся агрессии против Украины.

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