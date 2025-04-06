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УПЛ: «Динамо» на классе переиграло «Левый Берег»

УПЛ: "Динамо" на классе переиграло "Левый Берег"

Киевское «Динамо» чрезвычайно спокойно разобралось с земляками из «Левого Берега» в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

УПЛ, 23-й тур

«Динамо» — «Левый Берег» — 2:0

Голы: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 47

«Бело-синие» выходили на матч с «Левым Берегом» зная о победе «Александрии» над «Кривбассом» (1:0) и о том, что разница между ними и главными преследователями сократилась до одного балла.

Терять очки с аутсайдером лидеры конечно не собирались, но и выкладываться на максимуме, кажется, тоже. Поэтому большую часть первого тайма динамовцы действовали схематично, будто по заранее согласованному шаблону. И ожидали, что после пятого-десятого повторения одного и того же мяч как-то сам окажется в воротах.

Но «Левый Берег» не ошибался. Сначала, пока хватало сил, применял высокий прессинг, пытался выбегать в контратаки, правда, не очень успешно. Затем «аисты» немного подсели, на чужую половину уже не выходили, но у своих ворот все держали под контррелем.

Все это работало ровно до первой нестандартной атаки динамовцев, которую они разыграли уже перед самым перерывом. Креативно сработало трио Буяльский — Ванат — Ярмоленко. Первый сделал зрячий пас в штрафную, второй также вполне сознательно сбросил головой мяч под удар, а третий уже вколотил его в ворота. Классический гол в раздевалку.

Неизвестно, как бы развивалась игра в дальнейшем, если бы сразу после перерыва динамовцы не забили теперь уже «из раздевалки». Быстрая атака, выход три в два: Кабаев пробил в штангу, но Шапаренко на добивании затолкал мяч в сетку.

2:0 — и это, собственно, было все. Динамовцы поняли, что победу уже не выпустят, «Левый Берег» — что игру не спасет. А делать что-то еще почти 45 минут было нужно.

Лидеры чемпионата вновь перешли в режим экономии. Организовывали атаки, пытались забить еще, но уже в режиме: забьем — хорошо, нет — хватит и того, что есть. В конце концов и хватило.

Так «Динамо» ответило на победу «Александрии». Разница между командами снова выросла до четырех очков. Последнее слово сегодня еще должен сказать «Шахтер», который в 18:00 начнет свой матч с ривненским «Вересом».

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