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Защищал страну с первых дней: умер участник «Ліги сміху»

Защищал страну с первых дней: умер участник "Ліги сміху"

Александр Чечун (скриншот видео)

Участник «Ліги сміху» Александр Чечун умер. С первых дней полномасштабного вторжения РФ он мобилизовался в ряды ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу в Instagram «Ліги сміху».

«В лигосмешной семье траур. Ушел из жизни Александр Чечун «Стадіон Діброва». Соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении, которое опубликовали в Stories.

Защищал страну с первых дней: умер участник "Ліги сміху"

Александр Чечун умер (скриншот)

О причине смерти и других подробностях пока не известно.

У него осталась супруга Ольга и двое детей.

Защищал страну с первых дней: умер участник "Ліги сміху"

Александр Чечун (скриншот)

Реакция сети

Известный украинский юморист и ведущий Юрий Ткач отреагировал на смерть Александра Чечуна в своем блоге.

«Чечун… Друг», — написал он.

Защищал страну с первых дней: умер участник "Ліги сміху"

Юрий Ткач отреагировал на смерть Александра Чечуна (скриншот)

Новость о смерти Александра Чечуна подтвердили и другие его коллеги. В частности, товарищ по команде «Стадион Диброва», актер «Квартала 95», ведущий Владимир Мартынец.

Что известно про Александра Чечуна

Александр Чечун «засветился» на телевидении в 2017 году в программе «Рассмеши комика». Правда тогда он проиграл на 4-й минуте выступления.

Затем выступал в команде «Стадіон Діброва» в рамках проекта «Ліга сміху».

Защищал страну с первых дней: умер участник "Ліги сміху"

Александр Чечун и Евгений Кошевой (фото: facebook.com / Лига Смеха Event)

После начала полномасштабного вторжения РФ Александр Чечун сразу же присоединился к ВСУ.

«Александр Чечун из команды «Стадион Диброва» показал, как сейчас помогает Украине на службе и предложил зрителям свой любимый номер из «Лиги смеха», — сказано в сообщении под видео в Instagram телеканала ТЕТ.

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Допис, поширений Телеканал ТЕТ (@tet_tv)

Его супруга, Ольга Гриценюк 5 мая 2022 года опубликовала видео с мужем-воином.

«У нас личный ангел-хранитель», — написала она.

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Допис, поширений Ольга (@olya_gritcenyk)

На фронте Чечун имел позывной «Маркиян». В 2024 году он записал видео с просьбой присоединиться к сбору на пикап.

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Допис, поширений STADIUM FAMILY (@stadium_family)

Личная жизнь

Александр Чечун более 20 лет был в браке с Ольгой Гриценюк. У них есть двое детей.

Защищал страну с первых дней: умер участник "Ліги сміху"

Комик с семьей (фото: instagram.com/olya_gritcenyk)

До полномасштабной войны семья много путешествовала.

Защищал страну с первых дней: умер участник "Ліги сміху"

Александр Чечун с супругой и детьми (фото: instagram.com/olya_gritcenyk)

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