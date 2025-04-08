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Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области

Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области

Украинские военные захватили в плен китайских граждан во время боев в Донецкой области. Удалось получить их документы и идентифицировать личности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Китайцы были захвачены возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Там украинские военные вступили в бой с шестью китайскими военными, двое из них — попали в плен.

«Соответственно есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая. Я думаю, что это важный очень элемент. Я думаю, что США надо больше уделить внимание тому, что происходит сегодня», — рассказал президент.

По его мнению, это событие является подтверждением того, что еще одна страна военно поддерживает вторжение России в Украину.

«Это еще одна после Ирана и военных Северной Кореи. Но есть разницы. Северокорейцы на Курском направлении воевали против нас. Китайцы воюют на территории Украины. И я думаю, что это важный момент, который нам надо обсуждать с партнерами. Думаю, срочно», — сказал Зеленский.

По его словам, несмотря на то, что Украина является сильной страной, она не может одновременно воевать со многими странами, которым всем что-то нужно на нашей земле. Зеленский надеется, что после этой ситуации Соединенные штаты усилят свое сотрудничество с Украиной и будут говорить с российской стороной.

«Очень надеемся, что и китайская сторона также отреагирует. Я поручил министру иностранных дел и министру обороны связаться с китайскими контрпартнерами, чтобы они дали нам объяснения соответствующих действий», — сказал он.

ВСУ захватили в плен граждан Китая

Сегодня Зеленский сообщил, что украинские военные во время боев в Донецкой области захватили в плен граждан Китая.

Украинская сторона смогла подтвердить личности этих людей, ведь располагает документами пленных, банковскими карточками и личными данными.

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