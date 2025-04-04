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Зеленский сделал новое заявление о ВСУ в Курской области: сдерживают 64 тысячи россиян

Зеленский сделал новое заявление о ВСУ в Курской области: сдерживают 64 тысячи россиян

Российская Федерация хочет вытеснить украинских военных с территории Курской области. ВСУ сдерживают там 64 тысячи оккупантов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга в пятницу, 4 апреля.

«Россия не хочет прекращения огня. Мы это видим и понимаем, что она хочет, какие следующие шаги, где собираются у них военные, где увеличение выстрелов, где увеличение атаки, наступлений по всей линии фронта», — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас наблюдается увеличение вражеских атак на фронте, ведь каждый день их около 200. Несмотря на то, что в последние дни на действия россиян влияла плохая погода наблюдается их активность.

Зеленский также рассказал, что Россия хочет вытеснить украинские войска с территории Курской области. Ведь россиянами нужны «успехи» к их «символическим датам», которые есть в мае.

«Они хотят нас полностью вытеснить из Курской области, но все снова понимают и подтверждают, что мы находимся там. Никакого окружения нет, мы находимся в Курской области. И не только в Курской области есть наше присутствие», — сказал президент.

По его мнению, Курская операция имеет достаточно важное значение, ведь это позволило оттянуть часть российских военных с других направлений на фронте в Украине.

«Они хотят показать победные шаги, но пока, что мы там заходимся и держим большое количество военных. 64 тысячи россиян на Курском направлении их войск. Это очень серьезная группировка, которая могла бы быть на других направлениях, там ребята молодцы», — рассказал он.

Ситуация в Курской области

В прошлом году Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области. В ходе боевых действий украинские войска взяли под контроль около сотни населенных пунктов региона.

Целью операции было предотвратить повторное наступление России на восточные и северные области Украины.

По данным Генштаба ВСУ, за полгода Курской операции Россия потеряла уже 40 тысяч солдат. Также Россия привлекла солдат КНДР к боям в Курской области. В этом году россияне начали солдат КНДР для боев в Курской области.

Впоследствии россияне распространили слухи о том, что украинские военные якобы находятся в окружении, но Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.

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