Через КПВВ «Станица Луганская» пытались провезти регистратор электрокардиограммы . Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) сотрудники фискальной службы обнаружили у местной жительницы регистратор электрокардиограмм стоимостью более 50 тыс. грн. Женщина пыталась перевезти товар через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области.
Как отмечается, при проверке на КПВВ, у жительницы села Макарово (Станично-Луганский р-н), которая направлялась из Станицы в Луганск, в ручной клади обнаружили ЭКГ-регистратор. «Для проверки она предоставила расходные накладные на регистратор с комплектующими к нему на общую сумму 6 тыс. грн», – отмечается в сообщении.
Однако, при более детальном осмотре выяснилось, что стоимость регистратора в накладных была значительно занижена, ведь фактическая его цена составляет более 50 тыс. грн.
«Относительно гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд Луганской области», – уточняется в сообщении.
В фискальной службе напоминают, граждане могут перевозить товары через линию соприкосновения с неконтролируемой территории на контролируемую территорию и обратно в ручной клади и багаже из утвержденного Перечня, суммарная стоимость которых не превышает 10 тыс. грн, а суммарный вес – не более 75 кг на одного человека.
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