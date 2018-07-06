Субсидии и пенсии для ВПЛ: В Минсоцполитики рассказали о верификации переселенцев. Новости

В Министерстве социальной политики Украины напомнили о том, как проходит верификация переселенцев из Донбасса для получения пенсий и социальных выплат. Очередная проверка не проводится если переселенец прошел физическую идентификацию в «Ощадбанке». Кроме того, ее могут избежать переселенцы, работающие в органах государственной власти, а также, военнослужащие из числа ВПЛ, находящиеся в зоне боевых действий на Донбассе, передает «УНН».

Как отметили в Минсоцполитики, контроль за проведением социальных выплат переселенцам осуществляется органами социальной защиты населения не реже чем раз в 6 месяцев. Представители соответствующих органов посещают место проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и составляют акт обследования материально-бытовых условий семьи.

«Порядком осуществления контроля за проведением социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработной платы, других выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту их фактического проживания/пребывания предусмотрено, что такой контроль осуществляют структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов путем посещения не реже одного раза в 6 месяцев фактического проживания/пребывания ВПЛ, о чем составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи», – напомнили в Минсоцполитики.

В то же время, если в Единой информационной базе данных о переселенцах есть информация о прохождении ВПЛ физической идентификации в «Ощадбанке», то очередная проверка в соответствующем периоде не производится.

Кроме того, проверка не проводится в отношении:

переселенцев, работающих в органах государственной власти или органах местного самоуправления и имеющих справку с места работы о том, что они там работают и условия их работы требуют постоянного пребывания на территории, где эти органы осуществляют свои полномочия (за исключением командировок за границу);

военнослужащих из числа ВПЛ, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в операции объединенных сил, обеспечивая ее проведение, находятся непосредственно на территории проведения операции, и имеют справку из воинской части о привлечении к проведению операции.

Напомним, Киевский апелляционный административный суд своим решением от 4 июля 2018 года отменил нормативные акты Кабинета министров Украины (КМУ), обязывающие внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) проходить проверки.

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