Нас там как бы не было: Российский офицер признался, что участвовал в войне на Донбассе. Новости

Старший лейтенант ВС РФ Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, в суде заявил об участии в войне на Донбассе. Об этом сообщает фонд «Право матери», представляющий на процессе интересы сестер погибшего.

Так, военный в последнем слове рассказал об участии в «мероприятии на территории смежной страны», где «как бы не было» российских военных. При этом он попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

Леонтьев заявил: «Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было».

Уточняется, что это первое публичное и официальное заявление российского офицера.

Суд назначил ему наказание 3 года лишения свободы с условным сроком 2 года.

Напомним, власти РФ отрицают участие российских Вооруженных сил в боевых действиях на Донбассе. Москва заявляет, что россияне едут туда добровольно и среди них есть взявшие отпуск или уволившиеся военные.

Напомним, СБУ установила более 2 тыс. человек, воюющих на Донбассе против украинской армии в составе российской частной военной компании «Вагнера» (ЧВК «Вагнера»).

Как сообщалось ранее, СБУ установила причастность российской «ЧВК (частной военной компании) Вагнера» во главе с Дмитрием Уткиным к уничтожению Ил-76 на Донбассе, штурму луганского аэропорта и событиям в Дебальцево. Большинство воюющих на Донбассе наемников – из Удмуртии, Якутии, Дагестана и других субъектов РФ, они ранее судимы за тяжкие преступления и даже не говорят на русском.

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