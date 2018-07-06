РФ это агрессор, а Украина – жертва: Трампу подготовили памятку на встречу с Путиным. Новости

Аналитический центр Heritage Foundation, который называют близким к Администрации президента США, подготовил специальную памятку о позиции Америки в отношении НАТО, Украины и России. Соответствующая запись появилась на странице Heritage Foundation в Twitter.

Памятка адресована президенту США накануне его рабочей поездки в Европу, где Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО и проведет встречу с президентом России Путиным.

«Вот что надо помнить перед путешествием Дональда Трампа в Европу: Россия это агрессор, а Украина – жертва. Крым принадлежит Украине. Войска США и НАТО в Европе служат национальным интересам США. Европейцы должны тратить больше на оборону. Действия Путина указывают на то, что ему нельзя доверять», – говорится в сообщении.

Things to remember before @realDonaldTrump travels to Europe:



-Russia is the aggressor—Ukraine is the victim

-Crimea belongs to Ukraine

-NATO & US troops in Europe serve our national interests

-Europeans must spend more on defense

-Putin's track record shows he can't be trusted — Heritage Foundation (@Heritage) 5 июля 2018 г.

При этом Bloomberg со ссылкой на источник пишет, что чиновники Кремля активно ведут переговоры со своими коллегами из Вашингтона, пытаясь очертить хоть одну сделку, которая бы позволила президенту Дональду Трампу похвастаться успехом на встрече с Владимиром Путиным и тем самым оправдать шаги на встречу улучшению отношений между США и Россией. Скорее всего, такая договоренность после разговора в Хельсинки будет касаться роли Ирана в Сирии.

Читайте также: