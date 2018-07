РФ это агрессор, а Украина – жертва: Трампу подготовили памятку на встречу с Путиным. Новости

Аналитический центр Heritage Foundation, который называют близким к Администрации президента США, подготовил специальную памятку о позиции Америки в отношении НАТО, Украины и России. Соответствующая запись появилась на странице Heritage Foundation в Twitter.

Памятка адресована президенту США накануне его рабочей поездки в Европу, где Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО и проведет встречу с президентом России Путиным.

«Вот что надо помнить перед путешествием Дональда Трампа в Европу: Россия это агрессор, а Украина – жертва. Крым принадлежит Украине. Войска США и НАТО в Европе служат национальным интересам США. Европейцы должны тратить больше на оборону. Действия Путина указывают на то, что ему нельзя доверять», – говорится в сообщении.

Things to remember before @realDonaldTrump travels to Europe:



-Russia is the aggressor—Ukraine is the victim

-Crimea belongs to Ukraine

-NATO & US troops in Europe serve our national interests

-Europeans must spend more on defense

-Putin's track record shows he can't be trusted