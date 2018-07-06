Министр просит, чтобы шахтеры добивались выплаты долгов по зарплате «без пьяного угара». Новости

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик пригрозил вызвать бригаду наркологов во время встречи с шахтерами, которые требовали погашения долгов по заработной плате. Об этом сегодня, 6 июля, на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«Группа шахтеров, которая вчера осталась после акции протеста, сегодня утром пришла к министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Задолженность по зарплате достигла 1,1 миллиарда гривен. Горнякам фактически не с чем ехать домой, ведь вопрос финансирования и погашения долгов так и не был решен. Во время острого разговора сторонам так и не удалось найти взаимопонимание. Зато министр, который упрекнул, что и так много времени потратил на шахтеров протестующих, не нашел ничего лучшего, как пригрозть вызвать бригаду наркологов, поскольку, по его мнению, некоторые горняки "не в совсем адекватном состоянии». Я на эти обвинения заявил, что все присутствующие обязательно дождутся медиков и сдадут все необходимые анализы. И к этому должны присоединить сам министр и его заместители», – написал Волынец.

При этом Насалик во время выступления в Верховной Раде заявил, что минэнерго уже работает над распределением 320 млн грн на погашение задолженности по зарплатам шахтеров. Также он пообещал, что до конца года будет выделено еще 1,4 млн грн, чтобы полностью рассчитаться с горняками.

«Обидно, что некоторые представители шахтеров пришли выпившие. Более того, я попросил, чтобы приехали соответствующие органы и сняли показания. Они попросили, чтобы и министр прошел эти испытания, министр прошел, а люди отказались. Я бы очень попросил профсоюзы, чтобы люди приходили без пьяного угара», –заявил министр.

Читайте также: