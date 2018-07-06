В июне линию разграничения на Донбассе пересекли более 1,18 млн человек (Инфографика). Новости

В течение июня линию разграничения на Донбассе пересекли 1 млн 188 тыс. 900 человек. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

«В июне линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 млн 188 тыс. 900 человек. Из них, через КПВВ в Донецкой области 895 тыс. человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 293 тыс. 900 человек. По сравнению с маем зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 2,64%, и увеличение в Луганской – на 8,69%. В общем, увеличение на 4,07%», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, наибольшая нагрузка была зафиксирована на КПВВ «Станица Луганская» – 293 тыс. 900 человек. Также, КПВВ «Марьинка» пересекли 290 тыс. 200 человек и 55 тыс. транспортных средств. КПВВ «Майорск» пересекли 243 тыс. 400 человек и 30 тыс. 800 транспортных средств. КПВВ «Новотроицкое» пересекли 238 тыс. 200 человек и 46 тыс. 600 транспортных средств. КПВВ «Гнутово» пересекли 123 тыс. 200 человек и 26 тыс. 400 транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области международными организациями были доставлены гуманитарные грузы:

продукты питания – 575,3 тонн;

строительные материалы – 28,3 тонн;

медицинские препараты – 19,7 тонн.

Инфографика: МинВОТ

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