Черныш рассказал, как должна происходить реинтеграция Донбасса. Новости

Залогом восстановления целостности Украины является сохранение связей с гражданами на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в ходе четвертой Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», передает пресс-служба Кабмина.

Черныш отметил, что в сегодняшних условиях крайне необходимо поддерживать все возможные каналы коммуникации с людьми на временно неподконтрольной части Донбасса. Ведь главная задача государства – возвращение граждан в конституционное поле Украины и восстановление территориальной целостности.

«Государство должно решить множество вопросов для облегчения жизни людей, страдающих от конфликта. В частности, необходимо изменить подходы некоторых органов власти относительно процедур пересечения линии соприкосновения, необходимо двигаться в направлении либерализации правил и всячески поддерживать и углублять коммуникацию с нашими гражданами в оккупации», – сказал он.

По его словам, сегодня необходимо говорить о вопросах справедливой ответственности, а не отталкивать и запугивать мирное население на неподконтрольной территории неотвратимым и всесторонним наказанием. «Люди, которые не совершили преступлений, не держали в руках оружие, не должны выпадать из нашего украинского пространства, по всем направлениям», – отметил министр.

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