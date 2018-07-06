Аваков рассказал послами и дипломатами стран G7 о «механизме малых шагов» освобождения Донбасса. Новости

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с послами и дипломатами стран G7, где стороны обсудили Стратегию деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов», разработанную украинским МВД. Об сегодня, 6 июля, этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" – это инструмент взаимодействия всех служб – Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях», – рассказал Аваков в ходе встречи.

Министр отметил, что в Стратегии идет речь не только о возвращении территорий под контроль Украины, но и о проведении активной контрпропаганды и борьбы за благосклонность людей.

«Мы предлагаем механизм "малых шагов", когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых задурила российская пропаганда. Реализация такого плана возможна только при поддержке международных партнеров и желании самой Украины, а Россия-агрессор должна принять эти правила», – заявил Аваков.

Также министр внутренних дел объяснил, что после деоккупации Донбасса необходимо будет внести изменения в некоторые законы Украины, в которых шла бы речь о «коллаборационизме» и «амнистии». Эти нормы не будут касаться тех, кто убивал украинских военных и мирных жителей.

«Мы не должны забывать, что при возвращении Донбасса, на тех территориях будет много агентов "русского мира" и коллаборационистов. Они будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Поэтому мы должны быть к этому готовы», – подчеркнул Аваков.

Он отметил, что очень важно подготовить закон о коллаборационизме и амнистии. А также в украинском обществе должна пройти дискуссия касательно того, кто будет иметь право на амнистию.

«Необходимо принять законопроект, в рамках которого никакая амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал, расстреливал. Никакая амнистия не может коснуться тех, кто участвовал уголовных преступлениях против мирных граждан и военных», – подытожил Аваков.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реализация стратегии «маленьких шагов» по деоккупации Донбасса, предлагаемая министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, пока невозможна из-за противодействия России.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что для деоккупации Донбасса необходим механизм «маленьких шагов».

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