В Харьковской области реализуют 13 программ для переселенцев. Новости

В Харьковской области реализуют 13 программ для переселенцев из Донбасса. Об этом на встрече рассказали первый заместитель миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг и губернатор региона Юлия Светличная.

«Где нужно включить к международному финансированию местные средства, мы делаем это. Ведь можем при поддержке президента Украины, имеем укреплены финансовые ресурсы. Поэтому сотрудничаем с международными организациями и волонтерскими организациями, которые имеют гранты возможности и развиваем ту инфраструктуру, которая была заброшена, а сегодня можно ее перестроить, чтобы люди себя нормально чувствовали и жили в комфортных условиях», – заявила Светличная.

Также на встрече обсудили безопасность в регионе и доступ к образованию и медицине. Ведь в этом регионе проживает почти 130 тысяч тех, кто вынужден был, оставив дома, бежать от войны.

Ранее сообщалось, что в поселке Золочев (Харьковская обл.) переселенцы получат 24 квартиры в общежитии в 2018 году.



