В Мариуполе объявили новый конкурс по покупке квартир у горожан. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) департамент по работе с активами городского совета объявил о проведении закупки жилья. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Мэрия планирует закупить однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры общей площадью не менее 31,5 кв.м.

Жилье должно быть расположено на территории Центрального, Приморского, Кальмиусского или Левобережного районов Мариуполя.

Жилье должно быть благоустроенным, с выполненными отделочными работами.

Для участия в конкурсе физическими лицами подается заявление-предложение (с указанием стоимости, адреса объекта недвижимого имущества, количества комнат и общей площади), копии правоустанавливающих документов и технического паспорта на объект недвижимости, а также копии паспортов и идентификационных номеров владельцев или доверенность.

Подача предложений осуществляется лично или уполномоченным представителем по адресу: Донецкая область, г. Мариуполь, пр. Металлургов, 25 или средствами почтовой связи.

Подача предложений осуществляется до 16 июля включительно.

Справки по телефону: 58-75-75.

Напомним, в прошлый раз 63 квартиры, приобретенные таким образом, были распределены среди переселенцев.

Читайте также: