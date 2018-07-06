В Украине будут бесплатно прививать от кори взрослых, входящих в группу риска. Новости

В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, которые относятся к группе повышенного риска. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

В ведомстве подчеркнули, что такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. «В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков», – пояснили в Минздраве.

Так, согласно приказу, в течение 2018 года будут проведены обязательные профилактические прививки против кори по эпидемическим показаниям:

среди групп профессионального риска, в частности, медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников учреждений здравоохранения, представителей силовых структур (МВД, Минобороны, СБУ, Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба, Государственная служба охраны);

студентов учебных заведений без ограничения возраста.

Также, в Минздраве уточнили, что согласно действующему законодательству, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение о вакцинации взрослых в группе риска приняли из-за вспышки кори. Защитить от болезни может только вакцинация.

В ведомстве напомнили, что вакцина против кори есть в наличии во всех регионах страны. «По состоянию на 27 июня 2018 года в Украине есть 852 тыс. доз вакцин», – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в период с 21 по 27 мая заболели корью 1 тыс. 344 человек, в том числе 812 детей. Наибольшее количество заболевших во Львовской области. Наименьшее – в Луганской.

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