Волкер дал пессимистичный прогноз на встречу Трампа с Путиным по миротворцам на Донбассе. Новости

В вопросе возможного размещения миротворческой миссии ООН на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей Россия не пойдет на прогресс в договоренностях во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированной на 16 июля в Хельсинки. Такое мнение в интервью немецкому изданию Bild выразил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает «ТСН».
По его словам, США выступают за прекращение военного конфликта в Украине и размещение миссии ООН. «К сожалению, очень вероятно, что Путин и Россия будут продолжать отрицать свое участие в конфликте, и в результате нет никаких оснований ожидать прогресса», – сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Ранее сообщалось, что аналитический центр Heritage Foundation, который называют близким к Администрации президента США, подготовил специальную памятку о позиции Америки в отношении НАТО, Украины и России.
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