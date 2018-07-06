Россия в Азовском море единолично регламентирует плавание судов, – Гайдук. Новости

Россия диктует правила игры в бассейне Азовского моря, пренебрегая при этом международными правилами. Об этом заявил бывший командующий Военно-морских сил Украины, глава Ассоциации ветеранов ВМС Украины Сергей Гайдук, сообщает агентство «Крымские новости».
По его словам, Москва игнорирует устав международной морской организации и конвенцией ООН по морскому праву. «Таким образом, РФ сама определяет регламент плавания судов в этом регионе», – сказал он.
Гайдук отметил, что центр регулирования движения судов в Керчи имеет прямую связь с ФСБ и все суда, которые проходят через Керченский пролив и направляются в украинские порты, задерживают российские силовики. «Хотя Керченский пролив де-юре является частью Украины», – подчеркивает экс-командующий ВМС Украины.
Гайдук также указал на возрастающее военное присутствие РФ в акватории Азовского моря. По его словам, Москва делает это за счет Черноморского флота.
Он напомнил, как в мае этого года Россия перебросила к Керченскому мосту три бронекатера Каспийской флотилии, которые совершили переход в Азовское море и прибыли в Керчь. Катера совершили переход из Астрахани якобы для усиления охраны Керченского моста.
Ранее сообщалось, что Азовское море считается внутренними водами и Украины, и России, но демаркации границ двух государств нет до сих пор.
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