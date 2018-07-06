С тротуаров уберут киоски и рекламу. Новости

С 1 сентября начнет действовать норма о недопущении установления временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте улиц и дорог. Соответствующая норма содержится в новом ДБН В.2.3-5: 2018 «Улицы и дороги населенных пунктов». Об этом сегодня, 6 июля, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Минрегионстоя.

«Пешеходные зоны поэтому и называются "пешеходными", так как предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски, размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов. Поэтому в новом ДБН по улиц и дорог мы четко прописали, что при их проектировании в населенных пунктах это не допускается», – сказал Парцхаладзе.

Согласно новым ДБН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установление:

дорожного ограждения и опор;

рекламных конструкций;

временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.);

приямков от люков и дождеприемников;

лестницы и крыльца зданий и т.д.

Новый ДБН разработан на замену аналогичного ДБН 2001 года и распространяется на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт существующих улиц и дорог.

В Минрегионе также отмечают, что для урегулирования этого вопроса на уже построенных объектах необходима соответствующая законодательная и нормативно-правовая база.