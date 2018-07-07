Facebook просят блокировать страницы «Л-ДНР». Новости

Министерство информационной политики (МИП) Украины направило письмо руководству социальной сети Facebook, в котором попросило не нарушать права украинских активистов на свободу слова, а также заблокировать страницы «Л-ДНР».

«Принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа», – говорится в сообщении.

Ведомство напоминает Facebook, что украинские власти считают «Л-ДНР» террористическими организациями.