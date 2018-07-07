Объединенные общины получили акты на землю. Новости

Представители объединенных территориальных общин Луганщины получили акты передачи земельных участков государственной собственности в коммунальную собственность, пишет «Голос України».
Между Главным управлением Госгеокадастра в Луганской области и руководителями восьми объединенных территориальных общин заключен меморандум о сотрудничестве при осуществлении указанных мероприятий.
Процесс передачи земель в собственность ОТГ на территории области планируется завершить до конца 2018 года.
Напомним, в ЦИК объяснили, когда можно провести выборы в ОТГ вблизи линии соприкосновения.
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