Объединенные общины получили акты на землю. Новости

Представители объединенных территориальных общин Луганщины получили акты передачи земельных участков государственной собственности в коммунальную собственность, пишет «Голос України».

Между Главным управлением Госгеокадастра в Луганской области и руководителями восьми объединенных территориальных общин заключен меморандум о сотрудничестве при осуществлении указанных мероприятий.

Процесс передачи земель в собственность ОТГ на территории области планируется завершить до конца 2018 года.

Напомним, в ЦИК объяснили, когда можно провести выборы в ОТГ вблизи линии соприкосновения.