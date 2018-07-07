Точное количество абитуриентов-переселенцев определить невозможно, – эксперт. Новости

В связи с различными системами поступления в украинские вузы для абитуриентов из временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, подсчитать точное количество таких абитуриентов невозможно. Об этом рассказала председатель Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова, сообщает «Укринформ».

«Точно проследить количество детей мы не можем. Но мы можем проследить примерно, сколько их появляется в вузах. Так, в 2016 году примерно появилось 700 человек: 153 – по упрощенной системе, 700 – по общей», – отметила Потапова.

Эксперт объяснила, что, если дети получают дистанционное образование, на момент прохождения ВНО они считаются учениками той школы, в которой они и проходят дистанционное образование или учатся экстерном.

В МОН назвали шесть основных изменений вступительной кампании-2018.

Как сообщалось ранее, все высшие учебные заведения Донецкой и Луганской областей получат фиксированные объемы госзаказа.

Напомним, дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира.

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