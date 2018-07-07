В Донецкой области украинцы получают наивысшие зарплаты. Новости

Заработная плата превысила среднюю по Украине в четырех регионах страны. Такая тенденция наблюдалась в первые пять месяцев 2018 года в городе Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной статистики.

Средний размер заработной платы во всех регионах был выше уровня минимальной оплаты труда, но в четырех регионах он превысил средний размер по Украине.

В Киеве размер средней заработной платы составил 12721 гривен, в Донецкой области – 9173 гривен, в Киевской – 8392 гривен и Днепропетровской – 8237 гривен.

В январе-мае 2018 года размер средней номинальной заработной платы в стране составлял 8225 гривен и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 26,7%.

По данным Госстата, реальные заработные платы выросли на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области в мае 2018 года средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций достигла 10 166 грн, впервые превысив 10 тыс. грн. В Луганской области в мае 2018 года средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций составила 7 334 грн, что в 2 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн), однако, ниже среднего показателя по Украине (8 725 грн)

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине увеличилась до 3 тыс. 723 грн с 3 тыс. 200 грн. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 тыс. 200 грн уже во втором квартале этого года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

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