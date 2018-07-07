Оранжевые облака в Краматорске: Экологи и общественники провели проверку. Новости

Жители Краматорска (Донецкая обл.) жалуются на оранжевые облака, которые иногда можно наблюдать над промышленной зоной города. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной ВГА Сергей Натрус.

«Для оперативного реагирования Департамент экологии Донецкой ОГА пригласил общественных активистов города Краматорска, чтобы они поехали вместе с передвижной лабораторией на измерения проб воздуха в том месте, где предположительно можно зафиксировать такие выбросы, если они будут. Первым местом для замера стала улица Алексея Тихого, а вторым район завода ООО "Краматорский ферросплавный завод". Сотрудничество получилось очень интересным. Активисты впервые присутствовали на таком мероприятии и сами могли убедиться как происходят измерения. Готовые результаты мы сможем увидеть через несколько дней», – написал он.

При это активисты попросили, чтобы им предоставили график мониторинга воздуха передвижной лабораторией.

Натрус пояснил, что этот график составлялся по запросам представителей местных властей и активистов.

Представитель краматорской общественной организации «Фонд развития громад» Светлана Рудь считает, что совместные проверки воздуха позволят спланировать систему работы и оперативной коммуникации. «Мы себя предложили в качестве посредника между населением и государственными структурами для того, чтобы качественно и эффективно снять замеры и провести мониторинг выбросов. А после обработки этой информации подготовить общественные слушания», – сказала она.