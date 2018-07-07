Экс-член НВФ «ДНР» вступил по контракту в одну из воинских частей ВСУ. Новости

Участник незаконного вооруженного формирования «ДНР», который скрывался от правосудия в одной из воинских частей Объединенных сил, задержан. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в пресс-центре ООС.

«В результате проведенной спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в штаб "ДНР"в городе Часов Яр, где с оружием в руках выполнял указания своих главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украины в Артемовском районе Донецкой области», – говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, в июля 2014 года с началом освобождения украинских городов от незаконных вооруженных формирований, задержанный оставил службу и вернулся на Херсонщину.

«Молодой человек был призван по мобилизации в Вооруженные силы Украины и в дальнейшем для избежания наказания заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в операцию Объединенных сил. Оперативники военной контрразведки разоблачили и некоторое время держали бывшего боевика под контролем», – говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что 6 июля 2018 материалы о противоправной деятельности указанного лица переданы в Бахмутский отдел полиции ГУ НПУ в Донецкой области для открытия уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».