В Краматорске полицейские с погоней задержали серийных угонщиков. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) полицейские с погоней задержали серийных угонщиков. На их счету – 5 угонов за три недели. Во время спецоперации по задержанию злоумышленники пытались скрыться от полиции на угнанной машине, устроили гонки и попали в ДТП. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«С середины июня в полицию Краматорска начали поступали сообщения о похищении автомобилей. Преступники пользовались легкомыслием водителей, которые оставили свой транспорт на ночь без присмотра в местах, которые не охраняются, обычно у подъезда. Автомобили не были оборудованы сигнализацией, а в двух случаях автовладельцы даже оставили в машине ключи зажигания. Злоумышленники действовали в темное время суток, выбирая во дворах многоэтажек машины дешевых марок. Проникали внутрь путем подбора ключей. За последние три недели в Краматорске были похищены четыре машины – три «ВАЗа» и «Газель», – говорится в сообщении.

Сотрудники криминальной полиции проанализировали все случаи и установили, что они совершены одними и теми же лицами. Оперативники обследовали места преступлений, опросили жителей и проверили ранее судимых лиц, авторынки, СТО.

Многодневная «черновая» работа дала результат. Краматорские сыщики вышли на 22-летнего судимого краматорчанина, который ранее подрабатывал ремонтом автомобилей. Полицейские выследили подозреваемого в момент, когда он перегонял украденную машину.

Увидев полицию, мужчина надавил на газ и пытался скрыться, однако не справился с управлением и врезался в дерево. В машине также был его сообщник – родной 31-летний дядя, также ранее судимый. В ходе спецоперации оба были задержаны и дали показания.

Установлено, что непосредственно угонами занимался племянник. Похищенные машины перегоняли в арендованный гараж, где разбирали на запчасти, которые затем продавали. Одну из разукомплектованных машин бросили за городом – с «шестерки» были сняты колеса, аккумулятор и другие детали.

Сейчас изъяты три угнанных автомобиля, «ВАЗ-2101» полицейские уже вернули потерпевшему, другие будут возвращены после проведения необходимых следственных действий. Местонахождение еще одного автомобиля устанавливается.

Во время работы по раскрытию серии угонов правоохранители разоблачили задержанных в совершении еще одного похищения автомобиля – в селе Сергеевка Славянского района. Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям в прилегающих районах.

Злоумышленникам инкриминируется ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Досудебное расследование продолжается.