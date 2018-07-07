ДТП в Волновахе: Оторвавшийся прицеп КамАЗа травмировал женщину (Фото) . Новости

На городской улице Волновахи (Донецкая обл.) у автомобиля «КамАЗ» отцепился прицеп и травмировал женщину, которая находилась возле собственного двора. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера, в 21:30 оперативный дежурный Волновахского отдела полиции получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Чижевского. На месте работали сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следователь», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что у грузовика под управлением 40-летнего водителя во время движения отделились крепления прицепа. Он отцепился и попал во двор местной жительницы, которая в то время находилась на улице. В результате аварии 55-летняя женщина получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована в городскую больницу. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Водитель грузовика сразу вызвал «скорую помощь» и полицейских.

Следственные действия продолжаются.