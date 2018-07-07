За последние сутки на Донбассе снова увеличилось количество нарушений режима тишины, – Хуг. Новости

За последние сутки на Донбассе, где объявлено «хлебное перемирие», увеличилось количество нарушений режима тишины. Об этом сегодня, 7 июля, рассказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуґ, передает «Громадське радіо».

«ОБСЕ действительно зафиксировала снижение количества нарушений режима прекращения огня. Но за последние сутки мы зафиксировали увеличении количества нарушение по сравнению с предыдущими днями, сейчас это трехзначное число», – отметил он.

Хуг добавил, что миссия не рассматривает вопрос новых договоренностях о перемирии. «Оружие не стреляет само по себе. Его применяют люди, которые получают приказы. Статистика за последние дни продемонстрировала, что, если издается приказ "не стрелять", то в основном такие приказы выполняются. Поэтому то, что нужно сделать сейчас, – воспользоваться случаем временного затишья и выдать другие приказы, например, об отводе сил и средств с позиций, расположенных слишком близко. Нужна имплементация достигнутых в Минске договоренностей», – сказал Александр Хуг.

Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа с участием представителей «Л-ДНР» в связи с началом жатвы договорилась о прекращения огня начиная с 1 июля. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик пообещал нарушителям перемирия «меры дисциплинарного наказания».