Латка на латке: В Северодонецке ремонтируют дороги (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) сохраняют интенсивный темп ремонта автодорог. Сейчас продолжается ремонт наиболее поврежденных участков дорожного полотна по улице Богдана Лищины.

Проводится ремонт автомобильного покрытия с обеих сторон по проспекту Гвардейский (от проспекта Центральный до ул. Донецкая).Продолжается текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина. Отремонтирован участок дороги перекресток улиц Курчатова – шоссе Строителей. Закончен текущий ямочный ремонт по улице Лесная. На улице Энергетиков также активно ведутся ремонтные работы дорожного полотна.

Напомним, предприниматель из Северодонецка (Луганская обл.) Вадим Любченко (на фото) замается ремонтом асфальтового покрытия дорог, улиц, тротуаров, придомовых территорий инновационным методом инфракрасного нагрева.

Источник: «Сайт Северодонецка»