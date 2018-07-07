Паника на КПВВ: В Госпогранслужбе прокомментировали информацию о радиации (Фото). Новости

Представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» скрывают информацию о радиоактивном заражении людей и территории, временно неподконтрольной украинскому правительству. Такую информацию на своей странице в Facebook сегодня, 7 июля, озвучил волонтер Роман Бурко.

«С 1 по 7 июля получил 5 инсайдов от разных источников с оккупированной территории (3 из Горловки, и 2 из Енакиево). Люди подозревают, что оккупационные власти скрывают факты химического либо радиационного заражения почвы и воды. Многие жалуются на слабость, тошноту, рвоту. Кроме того, за последние 2 недели получил 4 сообщения, что люди, которые временно выезжают из оккупированной Горловки на территорию, контролируемую Украиной, стали тщательно мыть свои машины. Это уже стало своего рода "обрядом". Местные убеждены, что таким образом "смывают радиоактивную пыль" из-за которой их якобы могут не пустить на свободную территорию. WTF?! Сначала не придал особого значения таким новомодным суевериям. Но нашел в ютубе несколько свежих видео с интересными описаниями», – написал он и привел видео, опубликованное в социальных сетях.

Как сообщили «Донецким новостям» в Донецко-Луганском региональном управлении Госпогранслужбы Украины, данная информация не соответствует действительности. По словам источника, людям на КПВВ действительно становится плохо и иногда их госпитализируют на «скорой помощи». Но связано это с жаркой погодой и другими причинами, которые к радиоактивному и химическому заражению отношения не имеют.

В Госпогранслужбе добавили, что видео, на котором их сотрудники моют из шлангов машины, пересекающие линию разграничения в сторону подконтрольной территории, снято 4 июля на КПВВ «Майорск». Там спасатели Донетчины из состава Объединенных сил приняли участие в совместной тактико-специальной тренировке по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного и химического характера.