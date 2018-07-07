Борис Колесников: Для этой власти есть один простой совет – не занимайте больше денег. Новости

Глава Оппозиционного правительства Борис Колесников отметил, что не надо обсуждать 6 – 7 сценариев нахождения компромисса с МФВ, чтобы вывести страну из кризиса. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на пресс-службу политика.

«Сценарий у нас один – не занимайте больше денег. Если половина экономики Украины пребывает в тени, значит еще один бюджет (750 млрд грн) находится в тени», – подчеркнул оппозиционный политик.

В то же время Колесников прокомментировал готовность ЕС предоставить Украине очередной транш в миллиард евро.

«Не занимайте деньги. Народная мудрость всегда права: "Занимаешь чужие и ненадолго, а отдаешь свои и навсегда"», – резюмировал Борис Колесников.