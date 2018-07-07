Умер Левко Лукьяненко. Новости

Украинский политзаключенный, диссидент и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко умер сегодня, 7 июля, в больнице в Киеве после продолжительной болезни. Об этом «Радио Свобода» сообщила его жена.

Ранее о том, что Лукьяненко попал в реанимацию, сообщил экс-народный депутат Владимир Яворивский.

Левко Лукьяненко – диссидент, соучредитель Украинского Хельсинского группы, народный депутат четырех созывов Верховной Рады, автор Акта Провозглашения независимости Украины. Удостоен звания Герой Украины.