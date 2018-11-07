У нас большая проблема: Жители Донецка обсуждают городской транспорт и комендантский час. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на то, что в вечернее время проблематично добраться куда-либо на общественном транспорте. А в связи с комендантским часом это превращается в большую проблему. Кроме того, транспорт в городе – в ужасном техническом состоянии. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

«Городской транспорт – странный предмет: вроде как есть, а вроде и нет. Почему у нас после 9 вечера добраться куда-либо проблематично? Что у нас с троллейбусами? Они, как приведения, вроде ты их видел, но когда стоишь и ждешь… Говорят, что еще в половину 10-го едет троллейбус, а его нифига нет. И выясняется, что следующий только дежурный, который идет в 22:40 и приходится потом через полгорода идти пешком, зачем тогда вообще транспорт? Маршрутки – отдельная тема, утром в них не втиснешься, едут, как шпроты в банке, все забито, что они едут перекошенные. Утром видел 37-й маршрут – ощущение, что он вот-вот развалится, оно видно по самому автобусу, дно ржавое, в дверях дыры, в полу дыры. И "это" еще как-то ездит, вернее, передвигается. Меня просто возмущает, что старые маршрутки, которые уже давно пора списать на металл, ездят по городу. Пора давно признать: у нас большая проблема с общественным транспортом, куда же смотрит администрация? Где же процветающая республика? Людям все равно же как-то надо добираться на работу по утрам и обратно домой», – возмущен автор поста.

Дончане отмечают, что такая проблема характерна не только для Донецка, но и для других городов неподконтрольной украинским властям части Донетчины:

Роман: «Во всех городах такая проблема с транспортом»;

Дмитрий: «Не во всех. Во Львове, например, маршрутки круглосуточно ходят»;

Сергей: «До войны, когда работал на "Донбасс Арене", выходил с нее в 8-9 вечера и спокойно доезжал домой на 2-м, потом на 41-м сидя. А щас х**н»;

Светлана: «Уточните: во всех городах ДНР».

Также люди пишут о том, как жизнь усложняет комендантский час:

Алексей: «Все было более-менее нормально, когда комендантский час был с 1:00 до 5:00. А сейчас, мать их, если до 10-ти работаешь, домой летишь угорелый! А не успел – добро пожаловать в пансионат "Ромашка", на все 30 суток… Я понимаю, что причины были. Допустим. Но времени-то сколько прошло, не пора ли двигаться дальше? А то часто посты по поводу того, что в республике работы валом… А то, что с этой работы х*й уедешь, никто не пишет. Не каждый может найти рабочее место рядом с домом»;

Игорь: «А кому нужен комчас? Захарченко не спас»;

Алексей: «Явно не смертным холопам! Ну кому-то нужен»;

Данил: «Да вообще маразм, я не понимаю, как тут можно жить с этой комендой. На работу не уехать из-за забитого транспорта, с работы тоже… Коменда с 11 вечера – это вообще ненормально... Надоело все это»;

Юлия: «А до которого часа, по-вашему, должны работать маршрутки, если водителю нужно сдать смену, отчитаться, сдать план, по необходимости, что-то отремонтировать, поехать заправить машину, помыть ее и доехать домой, а комендантский час, как вы заметили, до 23? Водитель тоже человек! Тем более, открою вам секрет, после 21:00 пассажиров нет».

Многие пишут о том, что «администрация» города не реагирует на жалобы населения:

Галина: «В 18-19 часов вечера ходит 3 троллейбуса 11 маршрута, а если он еще сломается, то его придется ждать около часа. Руководству глубоко все равно на пассажиров. О нехватке троллейбусов и трамваев народ жалуется уже в течение минимум полгода. И, как говорится, а воз и ныне там»;

Светлана: «Очень интересный вопрос: куда смотрит администрация. А администрация вообще в пользу людей что-то делает?»;

Ксюша: «Администрация на маршрутках не ездит, им пофиг».

Кроме того, люди говорят о том, что если убрать с маршрутов транспорт в плохом техническом состоянии, то ездить будет не на чем:

Лера: «Если уберут эти, как вы выразились, "консервные банки" с маршрута, то вы, автор, первый, кто тут будет ныть, мол, чего так мало автобусов! Не нравится расписание – ходите пешком. Это не сарказм и не в упрек. Я домой с работы хожу пешком (работа около остановки "Б-ца Вишневского", живу около ост. "Дружба"), потому что очень часто не успеваю на последний 23-й, т. е. надо идти на "Изумруд" и ждать 8-ку, но в такое время их фиг дождешься, поэтому дохожу до "Крытого", а там смотрю и понимаю, что тут недалеко осталось, и иду пешком»;

Натали: «Списать, убрать с маршрутов старый транспорт – не проблема, вот только возникает вопрос, а чем их заменить?».

Есть среди дончан те, кто не считает, что в городе есть проблемы с транспортом и комчасом:

Владислав: «Вы ноете, что не можете уехать утром на работу. Почему я всегда уезжаю? Полный – пофиг, придет следующий, на 2-3 раз по любому влезешь, че ныть, это общественный транспорт»;

Михаил: «С вашими требованиями проезд должен стоить рублей по 30 (12,9 грн по местному курсу на 7.11.2018 – прим. ред.). И водилы работают с 4:30 утра и сами часто тачки чинят. Ну а то, что у людей денег нет платить по 30-50 руб. (12,9-21,5 грн – прим. ред.) за проезд (как в той же России), и то, что люди пашут до 22:00 за копейки, так это вопрос уже к правительству. Если норм зарабатываешь, а работая до позднего вечера ты должен нормально зарабатывать, то добро пожаловать в такси».

Напомним, в «ДНР» люди неоднократно жаловались на автобусы, в которых в полу – дыры, а в месте крепления сидения – ржавчина.

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