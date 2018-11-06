А куда спешат эти военные? На «выборах» «армия ДНР» будет голосовать на неделю раньше . Новости

В «ДНР» на предстоящих 11 ноября «выборах» «главы республики» и «народного совета» представителям незаконных вооруженных формирований разрешили голосовать досрочно.

«Для военнослужащих республики, которые обороняют рубежи нашего государства и непрерывно несут службу, предусмотрена процедура досрочного голосования. Проводиться она будет с 6 по 10 ноября 2018 года», – цитируют «председателя ЦИК ДНР» Ольгу Позднякову местные интернет-ресурсы.

Местные жители удивляются, почему военным дали недельную «отсрочку». Своими мнениями они делятся в соцсетях:

Сергей: «А разве можно в какой другой стране/республике голосовать досрочно? А куда они тогда спешат, военные эти? И почему досрочно это за неделю? Почему сразу же досрочно не провести и следующие выборы? Я в ауте от нашего цирка, если честно»;

Елена: «А досрочно зарплату они не хотят заплатить нашим ребятам? Совесть потеряли!»;

Дмитрий: «Вот и наберутся голоса».

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. В «ЦИК ДНР» на пост «главы» сначала зарегистрировались 10 кандидатов, к сбору подписей подошли 8 из них. В итоге к «выборам» допущены лишь 5 кандидатов.

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