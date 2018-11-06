Плитку с бани тащат: В «ДНР» разворовывают затопленные шахты. Новости

В «ДНР» разворовывают объекты затопленных шахт «Северная» (г. Макеевка, объединение «Макеевуголь») и им. Ленина (г. Горловка, объединение «Артемуголь»). Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«В Горловке на шахте Ленина, не то что затопили, но и копер уже порезали на метал», – отмечает Дмитрий.

На ликвидированной в августе 2018 года шахте «Северная» разворовывают комбинат, вплоть до того, что срывают плитку со стен бани.

Дмитрий: «За горизонт не знаю, а комбинат уже растащили. Плитку с бани тащат»;

Владимир: «Варвары!»;

Александр: «800 и по стволу до 500 – усе под водой. Комбинат рассыпают».

При этом горняки недоумевают по поводу закрытия «Северной», т. к. в ней еще есть запасы угля. «Там угля еще валом!!!», – констатирует Владимир.

Блогер «Necro Mancer» предоставил комментарий анонимного специалиста по поводу закрытия «Северной»: «Шахту угробили… Никакого обоснования закрытия выработки не было. Проблема с нарушением горной выработки была вполне решаема. Можно было пройти 200 – 300 метров и дальше работать… Обе подъемные машины уже демонтированы. Зумпф копра уже утонул, и заправить тросы невозможно…»

«Короче, разрушают экономику Донбасса, и ни о чем не думают. Главное, свои карманы наполнить лавэ, а на простой люд наплевать», – резюмирует Екатерина.

Как сообщалось ранее, 30 марта 2017 года в «ДНР» отрапортовали, что на шахте «Северная» открыли новую лаву. «С открытием этой лавы шахте дается новая жизнь. Новая выработка позволит шахтерам приступить здесь к полноценной добыче угля впервые за последние полгода», – заявляла тогда пресс-служба «Макеевугля». А в августе 2018 года шахту поставили на полную ликвидацию с последующим затоплением.

Напомним, что перед войной на Донбассе работало около 250 шахт, с началом военных действий осталось 150, из них 70% – в «ДНР и ЛНР».

В 2016 году «совет министров ДНР» принял решение о закрытии (реструктуризации и консервации) 22 шахт. По состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие передано 18 нерентабельных угольных предприятий. Тогда же были закрыты и затоплены шахты «Полтавская» и «Енакиевская» (ранее угольные предприятия входили в ГП «Орджоникидзеуголь», г. Енакиево), работавшая в режиме водоотлива шахта № 21 (пос. Ханжонково, объединение «Макеевуголь»). На очереди была шахта «Донбасс», в объединении «Торезантрацит» планировали оставить только 3 шахты. В апреле 2018 года полностью остановлена откачка воды на шахте «Юнком» (г. Бунге под Енакиево). По состоянию на ноябрь 2018 года также закрыли шахту «Северная» (объединение «Макеевуголь»), шахту «Ударник» (шахта № 9, г. Снежное), шахту «им. 17 Партсъезда» (г. Шахтерск).

В «ДНР» после «национализации» шахт для горняков существенно ухудшили условия труда, отмечаются массовые задержки выплаты заработной платы. Шахтеры отмечали, что сейчас на лучших предприятиях по факту самые высоко оплачиваемые профессии – проходчики, ГРОЗы – зарабатывают 25-28 тыс. руб. (10-12 тыс. грн по местному курсу валют), при этом – с одним выходным в неделю. А в довоенный период их оплата труда доходила до $1500-2000.

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