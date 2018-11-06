Что делать при отсутствии в платежке назначенной субсидии: Разъяснение Минсоцполитики. Новости

В случае, если получателю жилищно-коммунальной субсидии еще не начислили назначенную помощь, ему рекомендуется оплатить сумму обязательного платежа за сентябрь. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«При отсутствии назначенной субсидии в платежке, рекомендуется платить сумму обязательного платежа за сентябрь», – говорится в сообщении.

Также, в Минсоцполитики пояснили, что Управление социальной защиты населения ответственно справляются с оформлением жилищных субсидий, прорабатывая в неделю более 100 тыс. заявлений. Задержки в основном возникают из-за несвоевременного представления местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечне жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе.

«В любом случае, если управление социальной защиты населения приняло у семьи документы на оформление государственной скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг, субсидия ему будет обязательно назначена с момента оформления заявления, и, соответственно, будет проведен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии», – подчеркивается в сообщении.

Поэтому, как уточняют в Минсоцполитики, если в ноябре платежка за газ и тепло поступит без учета субсидии, то помощь от государства будет начислена, и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантов. В этом случае получателям субсидии рекомендуется платить свой обязательный платеж, тот, который им был насчитан до оплаты за воду, свет и газ в сентябре этого года.

Напомним, к началу отопительного сезона Кабмин смягчил условия для получения субсидий на оплату коммунальных услуг, хотя ранее власти утверждали, что госпомощь получат только те, кто действительно в ней нуждается. О том, какие основные изменения внесены в программу, читайте здесь.

Подать заявку на оформление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг можно через интернет.

Также правительство расширило перечень услуг, на которые предоставляются жилищные субсидии.

Ранее сообщалось, что в Украине без помощи государства останутся около полумиллиона получателей субсидий.

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