Новый график: Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе. Новости

В Донецкой и Луганской областях, с 5 по 9 ноября, вблизи линии разграничения работают мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 6 ноября – в Бахмуте (ул. Мира), 7 ноября – в Зайцево (Бахмутский р-н, ул. Аносова), 8 и 9 ноября – в Зайцево (КПВВ «Майорск», Бахмутский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 6 ноября – в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 7 ноября – в селе Светличное (Попаснянский р-н), 8 ноября – в поселке Тошковка-1 (Попаснянский р-н), 9 ноября – в Золотом (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Напомним, что мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.

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