На Донетчине заработал первый «Гендерный информационный центр». Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) начал работу первый в области «Гендерный информационный центр». Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, он расположен в молодежном центре «Перспектива». В центре будут оказывать информационную поддержку населения по гендерным вопросам.

Также подчеркивается, что в рамках реализации проекта проведен семинар – тренинг «Права человека и гендерное равенство» для студенческой и учащейся молодежи, во время которого студенты-волонтеры получили базовые знания и практику по основным понятиям прав человека, законодательства Украины в сфере гендерного равенства, противодействия торговле людьми и предупреждения насилия.

«Каждый вторник и четверг с 14:00 до 17:00 в "Гендерном информационном центре" можно получить квалифицированную консультацию, информационную поддержку юриста и психолога. Приглашаем всех, кому нужна помощь, консультация или полезный совет по вопросам гендерного паритета, противодействия торговле людьми и предупреждения насилия, посетить Центр», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, финансирование проекта проводится в рамках программы ЮНИСЕФ "Усиление жизнестойкости и повышение общественной активности подростков и молодежи в восточной Украине", которая внедряется при финансовой поддержке Европейского Союза.