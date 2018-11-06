Новые решения по Донбассу: Эксперт рассказал зачем Меркель приезжала в Украину. Новости

Предстоящие «выборы» на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса фактически разрушают прежние договоренности и вынуждают принимать новые решения. Во время однодневного визита Канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину обсуждалось решение вопросов безопасности – война на Донбассе и ситуация в Азовском море. Об этом рассказал эксперт-международник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков, передает «Апостроф».

По его словам, одним из важных моментов визита заключается в том, что это первый целевой международный визит Ангелы Меркель в качестве уходящего политика, который официально уже заявил об этом, что дает ей моральную и психологическую свободу действий.

Еще один важный момент состоит в том, что встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель случилась как раз в день обнародования санкций России против Украины. И в этот же день она заявила о поддержке европейских санкций против РФ, их пролонгации. Эксперт считает, что это знаковый момент.

Также ключевая тема разговора Порошенко и Меркель касалась вопросов безопасности. И если по Донбассу отношение сторон более-менее определено, то Украине и Германии необходимо было определить совместное направление действий после взрывоопасной ситуации в Азовском море. Именно в контексте резолюции Европарламента, которая была принята незадолго до встречи в Киеве. Она несет для Украины очень много важных моментов: начиная от финансового мониторинга нанесенного ущерба Украине, заканчивая санкциями против РФ.

Кроме того, была учреждена должность спецпредставителя ЕС по Украине – это что-то подобное должности Курта Волкера, только от Евросоюза. Тут важно определить его мандат, и фигуру того, кто займет эту должность. Она должна быть авторитетна и воспринимаема как в ЕС и Украине, так даже и в России.

По словам эксперта, второй важный момент: тактика действий Украины и Германии, в том числе в «нормандском формате», после вероятных «выборов» на Донбассе 11 ноября. «Эти "выборы" фактически загоняют в тупик достигнутые переговоры. Они же противоречат Минским соглашениям, пунктам 4 и 12. Это – тема для совместных обсуждений и дальнейших действий», – уверен Пашков.

Эксперт напомнил, что недавно Украина пролонгировала действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» – жест, направленный на мирное урегулирование процесса. В то же время предстоящие «выборы» на этих территориях фактически разрушают атмосферу переговорного процесса и заставляют выходить на новые решения.

«Во-первых, мы должны помнить о том, что на 73 Генассамблее ООН ожидается принятие резолюций по Крыму и Донбассу. Это играет на пользу Украине. С другой стороны – это очень серьезный сигнал, который должен остудить сторонников снятия санкций с России. В-третьих, это достаточно весомый аргумент в пользу Украины в Международном суде ООН, который, как мы знаем, уже озвучил промежуточное решение по оккупированному Крыму.Это и возможный аргумент в пользу Украины перед февральским заседанием ПАСЕ, где предполагается очередной раунд восстановления российской делегации в правах. И плюс – это создает благоприятный фон перед заседанием Европейского суда по правам человека, где будет рассматриваться иск Украины против России», – пояснил Пашков.

По его мнению, ситуация достаточно сложна как по возможности мирного урегулирования конфликта на Донбассе, так и по ситуации в акватории Азовского моря.

«Сегодня перед украинской дипломатией стоят серьезные и сложные задачи: с одной стороны, удержать нынешний уровень солидарности и поддержки, с другой стороны – расширить круг стран, которые поддерживают Украину и выступают против агрессивной политики России», – резюмировал Михаил Пашков.

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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